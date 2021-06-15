ÇÖKME SONUCU OLUŞAN 22 METRELİK ÇUKUR TAŞLARLA KAPATILIYOR
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ÇÖKME SONUCU OLUŞAN 22 METRELİK ÇUKUR TAŞLARLA KAPATILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, zemin etüt çalışmalarında altında boşluk olduğu tespit edilen ve alınan önlemlerin ardından yaşanan çökme sonucu 10 metre genişliğinde ve yaklaşık 22 metre derinliğinde oluşan çukur taşla doldurulmaya başlandı.

SİVAS'ta, zemin etüt çalışmalarında altında boşluk olduğu tespit edilen ve alınan önlemlerin ardından yaşanan çökme sonucu 10 metre genişliğinde ve yaklaşık 22 metre derinliğinde oluşan çukur taşla doldurulmaya başlandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Dedebalı Mahallesi 16'ncı sokak üzerinde meydana geldi. Sivas Belediyesi'nin daha önceden planladığı köprü projesi zemin etüdü çalışmalarında altında boşluk oluştuğu tespit edilen yol çöktü. Yolda yaklaşık 10 metre genişlik ve 22 metre derinliğinde çukur oluştu. Yolun çökmesinin ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Daha önceden alınan tedbir nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken belediye ekipleri kontrollü bir şekilde göçük sonrası oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.

TAŞLARLA KAPATILIYOR

Çukurun kapatılması için belediye ekipleri dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çukurun bulunduğu yere kamyonlarla taş ocaklarından büyük kayalar ve taşlar getirilmeye başlandı. Taşlar kepçe yardımı ile çukura doldurulurken, ekipler ayrıca bölgede önlemlerini de artırdı.

Ferhatbostan Mahallesi Muhtarı Muhabbet Olgaç, "Belediyemiz daha önceden burada boşluk olduğunu tespit etti. Kontrollü bir şekilde sokaktaki araçlar kaldırıldı ve dün çukur kendiliğinden oluşmuş. Gece saatlerine kadar da belediye ekiplerimiz buradaydı. İnşallah bundan sonra çukur kapatılıp köprü yapılacak" dedi.

'MAHALLECE ŞAŞKINIZ'

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Çakır ise, "Dün sabah saatlerinde işe giderken hafif bir çöküntü vardı. Şimdi gelip baktığımda ise 20 metreyi geçkin çöküntü olmuş. 1 günde bu kadar çökmüş" dedi.

Kadircan Gedikli ise, "Dün burada ağaç vardı, bugün baktığımda ise ağaç yok. 22-23 metre çökme olmuş. Mahallece çok şaşkınız. Sıkıntılı ve korkuyoruz. Bundan sonraki süreçte ne olacak merak ediyoruz" dedi.

ÇÖKME SONUCU OLUŞAN 22 METRELİK ÇUKUR TAŞLARLA KAPATILIYOR
ÇÖKME SONUCU OLUŞAN 22 METRELİK ÇUKUR TAŞLARLA KAPATILIYOR
ÇÖKME SONUCU OLUŞAN 22 METRELİK ÇUKUR TAŞLARLA KAPATILIYOR
ÇÖKME SONUCU OLUŞAN 22 METRELİK ÇUKUR TAŞLARLA KAPATILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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