Çökme riski bulunan köprünün onarılmasını istediler
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Çökme riski bulunan köprünün onarılmasını istediler

01.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:17
Çökme riski bulunan köprünün onarılmasını istediler

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, altından geçen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu zarar gören ve çökme riskiyle karşı karşıya kalan beton köprü, tehlike saçıyor.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, altından geçen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu zarar gören ve çökme riskiyle karşı karşıya kalan beton köprü, tehlike saçıyor. Mahalleli, üzerinden her gün yüzlerce kişinin geçtiği köprünün onarılması için belediyeye çağrıda bulundu.

Gaziemir'in Emrez Mahallesi'ndeki 219 Sokak ile 220 Sokağı birbirine bağlayan yaklaşık 10 metre uzunluğu ve 4 metre genişliğe sahip beton köprünün altından geçen dere, geçen 2 Şubat'ta yağan sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular nedeniyle köprünün korkulukları yıkıldı, asfalt yolda göçükler ve yarıklar meydana geldi. Gaziemir Belediyesi ekipleri, çökme riski bulunan köprünün korkuluklarını tekrar yaptı. Köprünün her iki yönüne de beton bloklar yerleştirerek, yol araç trafiğine kapatıldı. Ancak, aralarında çocuklarında bulunduğu yayalar ve motosikletliler, canlarını tehlikeye atarak her an çökme riskiyle karşı karşıya olan köprüyü 23 gün boyunca kullanmaya devam etti.

'KÖPRÜNÜN YÜKSELMESİ, YOLLARIN ONARILMASI GEREKİYOR'

Emrez Mahallesi'nin 41 yıllık sakini Hüseyin Türkmen, söz konusu köprünün yıllar önce vatandaş tarafından yaptırıldığını belirtip, "Yıllar önce vatandaşlar, camiye gitmek için derenin üzerindeki taşlardan atlıyorlardı. Burada bir hacı amcamız vardı. Sağ olsun onun sayesinde köprü yapıldı. Bütün parasını o ödedi. O zamanlar suyun bu kadar yükseleceği tahmin edilemezdi. 41 senedir bu mahallede yaşıyorum, ilk defa derenin suyunun bu kadar yükseldiğini gördüm. Köprünün altına, 60 santimetrelik bir de dolgu yapıldı. Dere yatağı tam köprü noktasında hem daralıyor hem de köprü çok alçak olduğu için suyun akışını kesiyor. Buradan su taştı, tüm evleri su bastı. Bu köprünün yükselmesi, yolların da onarılması gerekiyor. Dün getirdiler, köprünün yanlarına demir koydular, yolu da araçlara durdurdular. İnşallah en kısa zamanda köprü onarılır" dedi.

'HEPİMİZ ÇOK KORKUYORUZ'Bir başka mahalleli Yakup Dalakçı ise, köprüden geçerken can güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtip, "Gözle görülen bir hasar söz konusu. Bu köprü hep bakımsız. Belediyenin birşeyler yapmasını bekliyoruz. Allah korusun bir araç, servis geçmeye kalksa dereye düşecek. Bir an önce köprünün onarımı yapılması gerekiyor. Genelde köprü alışverişe ya da camiye giderken kullanıyorum. Hepimiz çok korkuyoruz, köprünün bu durumu herkesin hayatını tehlikeye atıyor. Köprünün yıkılma ihtimali çok yüksek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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