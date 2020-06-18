ÇÖKME MEYDANA GELEN CAMİDE BU KEZ DE YANGIN ÇIKTI-1 GAZİANTEP'te daha önce bir çökme meydan gelen inşaat halindeki Akkent Camisi'nde yangın çıktı.

GAZİANTEP'te daha önce bir çökme meydan gelen inşaat halindeki Akkent Camisi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP

Kaynak: DHA