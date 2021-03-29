Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları sürüyor

Düzce Valisi Cevdet Ayay, heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının devam ettiğini söyledi.

Düzce Valisi Cevdet Ayay, heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının devam ettiğini söyledi.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Buna bağlı olarak yolun göçen kısmının hemen bitişiğinde ekipler tali yol oluşturarak ulaşıma açılması için çaba veriyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an yolun kapalı olduğunu ve çeşitli yollardan Akçakoca ve Zonguldak'a gidiş sağlandığını belirtti.

Bölgede Karayolları ekiplerinin çalışmalarını arttırdığına vurgu yapan Atay, "Yağmur yağmasına rağmen ara vermeden çalışmalar sürüyor. Biz de yapılan ve yapılacak olan çalışmaları sıkı takip ediyoruz. Düzce Valiliği olarak Karayolları ekiplerine ve kendi alt kollarımızda çalışan kademelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. İlk hedefimiz hızlı bir şekilde servis yolunun yapılması." diye konuştu.

Ekiplerin kısa sürede servis yolunu tamamlayacağını söylediğini anlatan Vali Atay, "Karayolları yetkilileri ile görüştüğümüzde bu işin çok hızlı olacağını ve yolu en sağlam şekilde yapacaklarını söylediler. Dolayısıyla biz onlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:06:17. #1.15#
title