Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması devam ediyor

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması devam ediyor

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda alternatif yol oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda alternatif yol oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 4 gün önce heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, alternatif yol çalışmalarının hızla devam ettiği ve kısa zaman içerisinde ulaşıma açılacağı diğer bölgelerde de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Düzce istikametinde heyelan nedeniyle çökme meydana gelen yol, drone ile de havadan görüntülendi.

Jandarma ekipleri de Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Merve Dizdar Bahar Candan
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:27:13. #1.14#
title