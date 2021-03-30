Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması devam ediyor

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda alternatif yol oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.