Çoklu görme kusurlarına ömürlük akıllı lensle çözüm

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, "Halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı mercekler, 50 yaş üstü katarakt gelişmiş hastaların yanı sıra gençlerde yakın ve uzak gözlük bağımlılığından kurtulmak isteyenler ve görme sorunları yaşayanlar...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, "Halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı mercekler, 50 yaş üstü katarakt gelişmiş hastaların yanı sıra gençlerde yakın ve uzak gözlük bağımlılığından kurtulmak isteyenler ve görme sorunları yaşayanlar için kalıcı bir çözüm." ifadesini kullandı.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, halk arasında akıllı lens olarak tabir edilen çok odaklı mercekler hakkında bilgi verdi.

Özsütçü, söz konusu lenslere ilişkin olarak "Akıllı lens yerleştirilen kişinin göz numarası bir daha ilerlemiyor. Ömür boyu kalıcı olan akıllı lens ile uzak ve yakın mesafede net görüş sağlanabiliyor." bilgisini verdi.

Çok odaklı merceklerin 50 yaş üstü katarakt gelişmiş hastaların yanı sıra gençlerde yakın ve uzak gözlük bağımlılığından kurtulmak isteyenler ve görme sorunları yaşayanlar için kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Özsütçü, "50 yaşından sonra özellikle katarakt gelişmiş gözlerde, daha genç yaşta yakın veya uzak gözlük bağımlılığından kurtulmak isteyenlere akıllı lens öneriyoruz. Bunun yanı sıra excimer laser ile düzeltilemeyecek seviyede göz kusuru olan hastalarımızda da güvenle yerleştiriyoruz." dedi.

Sarı nokta ve glokom hastalarına uygulanmamalı

Özsütçü, akıllı lenslerin her göze uygun olmadığı uyarısında bulunarak, diyabetik retinopati ve sarı nokta hastalığı ektatik kornea hastalıkları, glokom, gibi diğer göz hastalıklarında akıllı lensin tercih edilmediğini belirtti.

Uygulanan yüksek teknolojideki premium lensler ile hastada uzak orta ve yakın mesafede net görüşün hedeflendiği bilgisini veren Özsütçü, şunları kaydetti:

"Bu üç odakta da sağlanan net görüş hastanın ameliyat sonrasında gözlüksüz olarak günlük faaliyetlerini yapabiliyor. Bilgisayar ve araç kullanma, televizyon izleme mesafesi, kitap okuma, mutfak tezgahına erişim mesafesi gibi görme kalitesinin en önemli olması gereken mesafelerde de net görüş sağlanıyor."

Tıbben gerekmedikçe lens değiştirilmemeli

Özsütçü, akıllı lenslerin değişiminin gerekmedikçe yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Lens değişimine gerek duyulmaması için hasta ameliyat öncesi çok iyi değerlendirilmelidir. Tıbbi bir gerekliliği olmadıkça göz içi lenslerin tekrar değiştirilmesi önerilmez. Akıllı mercek ömür boyu gözde kalabiliyor ve değişimi zorunlu olmadıkça gerekmez." ifadesini kullandı.

Akıllı lens işlemine uygun olmayan hastalarda farklı merceklerin tercih edilebildiğini belirten Özsütçü, şunları kaydetti;

"Ektatik kornea hastalıkları, glokom, diyabetik retinopati ve sarı nokta hastalığı gibi diğer göz hastalıklarında akıllı lens tercih edilmemektedir. Ancak diğer seçenek olan görme derinliğini arttıran EDOF mercekler tercih edilebilmektedir EDOF mercekler Uzak ve orta mesafe arasında kesintisiz bir görüş sağlayan merceklerdir. Akıllı mercek takılması önerilmeyen, aktif çalışma hayatında olan genç hastalarda ve daha önce refraktif cerrahi geçirmiş kişilerde alternatif olarak EDOF mercekler seçilebilir."

Özsütçü, yapılacak göz ameliyatlarındaki yüksek başarıyı etkileyen faktörlere ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

"Hastanın mevcut hastalıkları, mesleği, yaşı, sosyal konumu, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi ameliyat kararını etkileyen faktörlerdir. Uygun hasta seçimi, hastanın beklentilerinin anlaşılması, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurum ve hekimin tecrübesi yapılacak ameliyatlardaki yüksek başarıyı etkileyen faktörlerdir. Akıllı lens (trifokal mercek) uygulanan hastalarda lens dizaynı sebebiyle ilk 3 ay gece ışık dağılması, ışık yansımaları ve harelenme olması beklenen bir durumdur. Ancak bu süreç iyi tolere edilir ve çoğu insan için rahatsız edici değildir. Lens adaptasyon süreci geçmesiyle şikayetlerin tümü son bulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz