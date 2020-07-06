Çoklu Baro'ya izin veren teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
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Çoklu Baro'ya izin veren teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Çoklu Baro'ya izin veren teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Çoklu Baro'ya izin veren teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
06.07.2020 03:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:10

Çoklu Baro'ya izin veren teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti ve MHP'nin ortak Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif ile bir ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan sağlanıyor. Bir avukat aynı ilde birden fazla Baro'nun bulunması halinde stajının ikinci altı aylık kısmını, staj yapılan Baro'ya kayıtlı bir avukatın yanında yapılabilecek.

Avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başka bir zorunluluk getirilmiyor.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla yeni bir Baro kurulabilecek. Tüm Baro Genel Kurulları iki yılda bir Ekim ayında yapabilecek. Aynı ilde birden fazla Baro'nun kurulması halinde Baro'lar Genel Kurulları farklı yıllarda yapabilecekler.

Baro Başkanı seçim dönemi bitmeden ayrılması halinde Baro Yönetim Kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından Baro Başkanı seçecek.

Her baro bir Başkan ve Baro başkanı dahil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan Barolar bakımından her beş bin üye için ilave bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda temsil edilecek.

Adli yardım bürosu Baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacaktır.

Baro Başkanlığı seçimleri 2020 yılının Ekim ayının ilk haftası, Birlik Başkanlığı seçimleri ise 2020 yılının Aralık ayı içinde yapılacaktır.

Kanun teklifi görüşmeleri daha büyük bir salon olan Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda düzenlendi. Kanun teklifinin görüşmeleri dört gün sürdü. Komisyon görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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