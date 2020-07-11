Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi
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Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi

Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildiTBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi
11.07.2020 02:50 | Son Güncelleme: 11.07.2020 03:03

Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın imzasıyla Baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak.

Barolar Ekim aylının ilk haftası, Türkiye barolar birliği ise Aralık ayında seçim yapacak.

Türkiye barolar Birliği'nde Barolar; Baro başkanı, üç delege ve ilave her 5 bin avukat için bir delege ile temsil edilecek.

Avukatlar Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadırlar. Avukatlara kılık ve kıyafet yönünden başka bir zorunluluk getirilemez. - ANKARA

Kaynak: İHA

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