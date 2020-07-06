Çoklu baro nedir? Çoklu baro sistemi ne demek? Çoklu baro sistemi olan ülkeler hangileri?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çoklu baro nedir? Çoklu baro sistemi ne demek? Çoklu baro sistemi olan ülkeler hangileri?

Çoklu baro sistemi kabul edildi mi? AK Parti ve MHP'nin Meclis'e getirdiği çoklu baro sistemi ile belli bir üye sayısına ulaşıldığında baro oluşturulabilecek. İllerde iki bin avukat ile baro kurulması mümkün hale gelecek. Çoklu baro sistemi nasıl olacak?

Çoklu baro nedir? Çoklu baro sistemi ne demek? Çoklu baro sistemi olan ülkeler hangileri?
06.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 08:48

Çoklu baroların, 2 bin avukatın imzası ve 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı dilekçe ile TBB'ye başvurularak ilk adımı atılmış olacak. Kurucular kurulu, kuruluş işlemlerini yürütecek ve işlemleri 6 ay içinde tamamlayacak. Çoklu baro ne demek?

ÇOKLU BARO NEDİR?

80 baronun bulunduğu Türkiye'de yeni düzenleme ile Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını devam ettirecek. Çoku baro sistemi illerde uygulanacak. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

İki bin üyesi olan illerde çoklu baro kurulmasına izin verilecek. İki bin üye baz alınırsa 7 ilde çoklu baro kurulabilecek.

Çoklu barolar da üyelikleri oranında Türkiye Barolar Birliği'ne delege gönderecek. Her baro, baro başkanı dahil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek.

ÇOKLU BARO SİSTEMİ OLAN ÜLKELER

Fransa, Almanya, ABD, İngiltere ve Mısır sistemin kullanıcıları arasında yer alıyor. Birden fazla baro sistemi, ABD'de 8 eyalette kullanılıyor. Ayrıca, 200'den fazla barosu olan Fransa'da en küçük baronun 9, en büyük Paris Barosu'nun ise yaklaşık 25 bin üyesi bulunuyor.

ÇOKLU BARO SİSTEMİ KABUL EDİLDİ Mİ?

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e gelen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Buna gör bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulunca bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Haber
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Haber
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim Haber
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Cem Davran Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Rıza Çalımbay Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Sakarya Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Çoklu baro nedir? Çoklu baro sistemi ne demek? Çoklu baro sistemi olan ülkeler hangileri? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 09:14:17. #1.15#
title