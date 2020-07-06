Çoklu baro nedir? Çoklu baro sistemi ne demek? Çoklu baro sistemi olan ülkeler hangileri? Çoklu baro sistemi kabul edildi mi? AK Parti ve MHP'nin Meclis'e getirdiği çoklu baro sistemi ile belli bir üye sayısına ulaşıldığında baro oluşturulabilecek. İllerde iki bin avukat ile baro kurulması mümkün hale gelecek. Çoklu baro sistemi nasıl olacak?

Çoklu baroların, 2 bin avukatın imzası ve 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı dilekçe ile TBB'ye başvurularak ilk adımı atılmış olacak. Kurucular kurulu, kuruluş işlemlerini yürütecek ve işlemleri 6 ay içinde tamamlayacak. Çoklu baro ne demek?

ÇOKLU BARO NEDİR?

80 baronun bulunduğu Türkiye'de yeni düzenleme ile Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını devam ettirecek. Çoku baro sistemi illerde uygulanacak. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

İki bin üyesi olan illerde çoklu baro kurulmasına izin verilecek. İki bin üye baz alınırsa 7 ilde çoklu baro kurulabilecek.

Çoklu barolar da üyelikleri oranında Türkiye Barolar Birliği'ne delege gönderecek. Her baro, baro başkanı dahil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek.

ÇOKLU BARO SİSTEMİ OLAN ÜLKELER

Fransa, Almanya, ABD, İngiltere ve Mısır sistemin kullanıcıları arasında yer alıyor. Birden fazla baro sistemi, ABD'de 8 eyalette kullanılıyor. Ayrıca, 200'den fazla barosu olan Fransa'da en küçük baronun 9, en büyük Paris Barosu'nun ise yaklaşık 25 bin üyesi bulunuyor.

ÇOKLU BARO SİSTEMİ KABUL EDİLDİ Mİ?

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e gelen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Buna gör bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulunca bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.