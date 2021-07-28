ÇOKİŞ faaliyetlerini Kadeş Barış Meydanında yürütecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇOKİŞ faaliyetlerini Kadeş Barış Meydanında yürütecek

ÇOKİŞ faaliyetlerini Kadeş Barış Meydanında yürütecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Belediyesi tarafından geçen yıl faaliyete geçirilen Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), Kadeş Meydanındaki yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek.

Çorum Belediyesi tarafından geçen yıl faaliyete geçirilen Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), Kadeş Meydanındaki yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek.

Çorum Belediyesi tarafından istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan ÇOKİŞ, şimdiye kadar 874 kişiyi iş sahibi yaptı. İşveren ile iş arayanın ortak noktası ÇOKİŞ, Kadeş Barış Meydanı'nda yapılan çalışmalar sona erdiğinde çalışmalarını artık buradan yürütecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İşveren ile iş arayanların rahat ve ferah bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Kadeş Barış Meydanında bulunan hizmet binamızın bir bölümünü ÇOKİŞ'e tahsis ettik. Hazırlıklarda son aşamaya gelen binamız bittiğinde ÇOKİŞ yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek" dedi. - ÇORUM

ÇOKİŞ faaliyetlerini Kadeş Barış Meydanında yürütecek
ÇOKİŞ faaliyetlerini Kadeş Barış Meydanında yürütecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Prens Harry Prens William Seren Serengil
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Rıza Çalımbay Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇOKİŞ faaliyetlerini Kadeş Barış Meydanında yürütecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:44:47. #1.14#

title