Çökertme'ye yeni yorum
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Çökertme'ye yeni yorum

Çökertme'ye yeni yorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sözleri ve müziği Anonim olan türkünün klibinin yönetmenliğini ise sanatçının kendisi üstlendi.

Sözleri ve müziği Anonim olan türkünün klibinin yönetmenliğini ise sanatçının kendisi üstlendi.Bugüne kadar sözü ve müziği kendisine ait olan çok sayıda esere imza atan Koray Beyoğlu, "Çökertme çocukluğumdan bu yana en sevdiğim eserlerden biridir. Hep aklımda olan projeyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türküye farklı bir yorum katarak müzik severlerin beğenisine sunduk. Çok da sevildi. Yeni sürprizlerim de olacak" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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