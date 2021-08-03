Çökertme'ye kül yağıyor
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Çökertme'ye kül yağıyor

Çökertme'ye kül yağıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, sabah saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, sabah saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.

28 Temmuz'da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı.

Geren mevkiinde, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı.

Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor. - MUĞLA

Çökertme'ye kül yağıyor
Çökertme'ye kül yağıyor
Çökertme'ye kül yağıyor
Çökertme'ye kül yağıyor
Çökertme'ye kül yağıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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