ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU
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ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 3'üncü günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı.

Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 3'üncü günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Ters esen rüzgar ile alevlerin hızla ilerleyerek girdiği Çökertme Koyu'na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatıldı. Sadece söndürme çalışmalarına katılan araçların girişine izin verilirken, el değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU
ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU
ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU
ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Yangınlara teslim olan Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri burktu
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