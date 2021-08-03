Çökertme'de alevlerin arasında kalan Sky News muhabiri izlenimlerini yazdı: "Topluca hissedilen bir öfke ve çaresizlik hissi var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Çökertme'de alevlerin arasında kalan Sky News muhabiri izlenimlerini yazdı: "Topluca hissedilen bir öfke ve çaresizlik hissi var"

Çökertme'de alevlerin arasında kalan Sky News muhabiri izlenimlerini yazdı: 'Topluca hissedilen bir öfke ve çaresizlik hissi var'
BBC - Haberler | Dünya

Sky News muhabiri Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

İngiltere merkezli Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme'deki yangınları anlatan Crawford, çok hızlı bir şekilde yayılan alevlerin arasında kalmıştı.

Crawford görüntülerde geldikleri yolun yangının etkisi altına girdiğini esen kuvvetli rüzgarlar eşliğinde anlatmıştı.

Crawford, yangınlarla ilgili izlenimlerini Sky News'in haber sitesinde yayımlanan

Türkiye'deki yangınların başa çıkması güç bir durum olduğunu aktaran Crawford, kurumuş ormanların arasında yer alan bir köyün dakikalar içinde alevler arasında kaldığını anlattı.

81 şehrin neredeyse 40'ında çıkan yangınları kontrol etmenin beklenenden daha zor bir göreve dönüştüğünü vurgulayan muhabir, yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların işleri zorlaştırdığını dile getirdi.

"Erdoğan'a eleştiri var"

Crawford'a konuşan kimi orman yetkilileri, bu yangınları 1940'lardan beri görülen en yıkıcı yangınlar olarak tanımladı.

Crawford makalesinde, "Bazı bilim insanları bu durumu iklim değişikliğine bağlasa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangınlarla başa çıkmak için yeteri kadar hava gücüne sahip olunmaması dolayısıyla eleştiriliyor" dedi.

"Neyin başlattığı tam olarak bilinmese de kimileri kundakçıları suçluyor. Bir kere başladıktan sonra ise yangınları kontrol altına almak büyük bir mücadeleye dönüşüyor, Erdoğan'ın kendisi de ülkenin yeterli hava gücü olmadığını kabul etti" diyen gazeteci, insanların evlerini, geçim kaynaklarını, hayvanlarını ve tarlalarını kaybettiğini dile getirdi.

Bir kadının "Evim yandı" diyerek çığlık attığını, geç gelmekle suçladığı itfaiyecilere bağırdığını belirtti.

Crawford, kimi köylülerin şişelerle kimilerinin özel kuyulardan çektikleri sularla yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Cem Akın adındaki bir gencin, "Çok yorgun ve çaresiz hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz, evlerimiz ormanlarımız yanıyor" dediğini aktaran gazeteci, ülkede topluca hissedilen bir öfke ve çaresizlik olduğunu belirtti.

Crawford makalesini, "Türkiye, koronavirüs ve turizm sektöründeki düşüş dolayısıyla ekonomik olarak halihazırda yara almıştı. Şimdi vatandaşları daha da çok sarsılacak" ifadesiyle bitirdi.

BBC
Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları 'son dakika' ibaresiyle geçiyor
Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Haluk Levent Prens William
Spor Mesut Özil Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çökertme'de alevlerin arasında kalan Sky News muhabiri izlenimlerini yazdı: "Topluca hissedilen bir öfke ve çaresizlik hissi var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 04:54:03. #1.16#

title