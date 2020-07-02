Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış Açıklaması

Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış: "Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu" dedi Bankadan çıkan şahsın 88 bin TL'sini kapkaç yapan 6 kişilik çete yakalandı Tamamı akraba olan suç makinesi çete tutuklanarak cezaevine gönderildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bankadan para...

02.07.2020 00:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:45

Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış:

"Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu" dedi

Bankadan çıkan şahsın 88 bin TL'sini kapkaç yapan 6 kişilik çete yakalandı

Tamamı akraba olan suç makinesi çete tutuklanarak cezaevine gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bankadan para çeken şahsın 88 bin TL parasını kapkaç yolu ile çalan akraba oldukları belirlenen 6 kişilik çete, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bastonla yürüyen bir şahıs, "Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu" dedi.

Edinilen bilgiye göre 18 Şubat 2020 günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bankadan para çekerek aracına binen bir kişi, kimliği belirsiz kişilerce kapkaça uğrayarak 88 bin TL'ni çaldırdı. Olayın ardından parayı çalan şahıslar hızla olay yerinden kaçarken, ihbar sonrası polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonrasında Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kapkaç olayına karıştığı belirlenen V.P., G.B., Y.P., D.P., Ö.P. ve E.P. adlı 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 4 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 49 adet fişek ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde V.P.'nin 41 adet, E.P.'nin 41 adet, Ö.P.'nin 29 adet, D.P.'nin 15 adet, Y.P.'nin 10 adet ve G.B.'nin ise 8 adet çoğunluğu hırsızlık ile kapkaç olan suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden E.P.'nin ise 24 ayrı suç dosyasından da arandığı tespit edildi. Emniyette ilşemleri tamamlanan 6 kişilik kapkaç çetesi, Gebze adliyesine sevk edildi. Sevk sırasında engelli olduğu için koluna giren polisin de yardımıyla bastonla yürüyen şüphelilerden biri, "Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu. Bu adamların olayları büyüktür" dedi.

Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış Açıklaması

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti Haber
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi Haber
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Adem Büyük Alper Ulusoy Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Futbolcu Ak Parti Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 00:47:13. #1.15#
title