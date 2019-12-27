Çökertilen çete üyeleri adliyeye sevk edildi

27.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56

Sancaktepe ve Ümraniye'de gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk oldu.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de eylem yapan çıkar amaçlı bir suç çetesi tespit etmiş, yürütülen soruşturmada elebaşılığını G.Ö.'nün yaptığı ve içinde emekli bir polisin de bulunduğu 18 kişiden oluşan çete çökertilmişti. Bölgede faaliyet gösteren bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede 'yağma', 'kumar oynanması için yer temin etme', 'suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 25 Aralık'ta İstanbul, Aydın ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, bugün öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



Polis, çetenin firari 1 üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA