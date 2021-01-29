Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı
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Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı

29.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:17
Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı

ŞANLIURFA'da, üzerine dökülen atıklar nedeniyle çöken yuvasında toprak altında kalan tilki, vatandaşların kazma kürekle yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

ŞANLIURFA'da, üzerine dökülen atıklar nedeniyle çöken yuvasında toprak altında kalan tilki, vatandaşların kazma kürekle yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Harran'a bağlı Çukurdoruç Mahallesindeki boş arazide, bir tilkinin yuva yaptığı alana iddiaya göre atıklar döküldü. Atıkların ağırlığına dayanamayan yuva çöktü. Yuvada sıkışan, sadece baş kısmı dışarıda kalan tilkiyi fark eden çevredekiler, kazma ve kürekle seferber oldu. Çevresi genişletilerek tilki kurtarıldı. Tilki, arazide koşarak gözden kayboldu.


Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı
Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı
Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı
Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı
Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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