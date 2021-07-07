Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor

Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel felaketi sebebiyle mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel felaketi sebebiyle mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebiyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri iş makinaları ile çöken yol ve derede çalışma başlatarak, 56 vatandaşı kepçe yardımıyla kurtarmıştı. Yine aynı köyde 3'ü çocuk 7 kişilik aile çöken yol sebebiyle mahsur kaldı. Bölgeye gelen ekipler ilk olarak çocukları, daha sonra da aileyi halatlar yardımıyla kurtarmaya başladı.

7 kişilik aile ile birlikte Düzce'de toplam kurtarılan kişi sayısı 148 oldu. - DÜZCE

Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor
Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor
Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
Düzce'de şiddetli yağmur su taşkınları oluşturdu
Düzce'de şiddetli yağmur su taşkınları oluşturdu
Meksika'da hastaneyi su bastı, yeni doğan bebekleri personel kurtardı
Meksika'da hastaneyi su bastı, yeni doğan bebekleri personel kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:54:16. #1.15#

title