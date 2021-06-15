Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü
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Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | 3. Sayfa

Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü Afyonkarahisar'da yol bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu, yarıklar oluştu Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde köy yolunda çökme meydana geldi.

Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da yol bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu, yarıklar oluştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde köy yolunda çökme meydana geldi. Karayolunun boş olması olası bir kazanın önüne geçerken, yol ile birlikte yanındaki tarım arazilerinde yaklaşık 15 metre boyunda ve 80 santimetre genişliğinde yarık oluştu.

Olay, Bolvadin-Derekarabağ köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde yoldan geçmek isteyen araç sürücüleri yolda çökme meydana geldiğini ve yarıklar olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma hemen yolu ulaşıma kapatarak güvenlik gerekçesi ile geçişlere izin vermedi. Bölgede yapılan incelemede, yarıkların karayolu ile birlikte yolun yanından geçen tarım arazilerinde de geçtiği tespit edildi. İncelemede yarılan kısmın yaklaşık 15 metre boyunda ve 80 santimetre genişliğinde olduğu görüldü. Olayın ardından jandarma ekiplerinin talebi ile bölgeye gelen iş makinesi kum ile yolda ki yarık ve göçükleri doldurdu. Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk de bölgeye gelerek incelemeler yapıp yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, bölgedeki yarık ve göçükler İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından havadan drone ile de görüntülenirken, yolda çökme ve yarıkların sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü
Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü
Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü
Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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Çöken ve yarıklar oluşan yolda faciadan dönüldü - Haberler
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