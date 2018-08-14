Çöken Tavanın Altında Kalıp Ölen Baba Toprağa Verildi, Kızının Tedavisi Sürüyor

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde dün akşam saatlerinde tamirat sırasında tek katlı kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Hacı Gümüştaş (56) köyünde toprağa verildi. Aynı olayda yaralanan kızı Serap Gümüştaş'ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Bursa'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Hacı Gümüştaş, ortanca kızı Sevda Gümüştaş'ın 18 Ağustos olarak planlanan düğünü için memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarı Ekecik köyüne geldi. Hacı Gümüştaş, dün akşam saatlerinde kızı Serap Gümüştaş (19) ile birlikte köydeki evinin yanına yaptığı yeni odanın çatısını tamir etmeye başladı. Tamiratı bitiren baba ve kız odanın içine girdiği sırada üzerindeki toprağa dayanamayan tavan, baba ve kızın üzerine göçtü. Köylülerin yardımıyla göçük altından çıkarılan baba ve kız ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Gümüştaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Serap Gümüştaş ise tedaviye alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde otopsisi yapılan Gümüştaş'ın cenazesi köyüne getirildi. Gümüştaş'ın cenazesi helallik almak için evinin önüne getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi. Gümüştaş, köy meydanında düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Serap Gümüştaş'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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