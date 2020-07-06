Çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı
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Çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir inşaatta çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı.

Çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı
06.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:49

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir inşaatta çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 1101 sokakta yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın bodrum katına inen merdiven bloğu çöktü. Çöken merdivenin altında kalan inşaat işçisi M.E. yaralandı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven bloğu altında kalan M.E. diğer işçiler tarafından çöken merdiveninin altından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta incelemede bulundu.

Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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