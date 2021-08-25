Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu

Başakşehir'de yan tarafında yapılan inşaatın çalışması sırasında çöken mobilya dükkanında AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri çalışma yaptı.

Başakşehir'de yan tarafında yapılan inşaatın çalışması sırasında çöken mobilya dükkanında AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından boş olduğu teyit edilen dükkan iş makineleri ile yıkılmaya başlandı. Binanın çökmesi esnasında son anda duvarın altında kalmaktan kurtulan işçi korku dolu anları anlattı.

Başakşehir'de bulunan bir mobilyacılar sanayi sitesi içerisinde inşaat yapımı sırasında yan tarafta aktif olarak kullanılan mobilya satış mağazasında çökme meydana geldi. Çökme ile birlikte içeride bulunan 2 müşteri ve 1 işçi son anda dükkandan kurtulabildi. İçeride bulunan vatandaşlar sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edilirken AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri ise enkaz ve çevresinde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı tarama yaptı. Boş olduğu tespit edilen dükkanın yıkım aşaması iş makineleri ile başladı. Yıkım esnasında sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, sokak giriş ve çıkışları tamamen kapatıldı.

"Fark etmeseydim duvarın altında kalacaktım"

Son anda enkazın altında kalmaktan kurtulan işçi Yasin Şen, "Ben binanın arka tarafında oturuyordum bir anda deprem oluyor gibi sesler gelmeye başladı ve her yer toz duman oldu. Benim de üstüm başım hep toz oldu. Her şey yerle bir olmuştu. Dükkanda 2 kişi vardı son anda çıkmışlar galiba ben de arka tarafta oturuyordum ve yaslandığım duvar taş gelmesine rağmen çökmedi eğer çökseydi ben de duvarın altında kalacaktım. Yan taraftaki inşaatın önlemsizliğinden olduğu söyleniyor ama inanın şu anda daha fazla konuşamıyorum" şeklinde konuştu.

Dükkanda çalışan işçi ile polisler arasında gerginlik yaşandı

Çalışmaların yapıldığı esnada çalıştığı işyerinin çevresindeki güvenli bölgeye geçmek istemeyen işyeri çalışanı ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik sonucunda işçi bölgeden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı