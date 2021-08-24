Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu

Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de yan tarafında yapılan inşaatın çalışması sırasında çöken mobilya dükkanında AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri çalışma yaptı.

Başakşehir'de yan tarafında yapılan inşaatın çalışması sırasında çöken mobilya dükkanında AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından boş olduğu teyit edilen dükkan iş makineleri ile yıkılmaya başlandı. Binanın çökmesi esnasında son anda duvarın altında kalmaktan kurtulan işçi korku dolu anları anlattı.

Başakşehir'de bulunan bir mobilyacılar sanayi sitesi içerisinde inşaat yapımı sırasında yan tarafta aktif olarak kullanılan mobilya satış mağazasında çökme meydana geldi. Çökme ile birlikte içeride bulunan 2 müşteri ve 1 işçi son anda dükkandan kurtulabildi. İçeride bulunan vatandaşlar sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edilirken AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri ise enkaz ve çevresinde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı tarama yaptı. Boş olduğu tespit edilen dükkanın yıkım aşaması iş makineleri ile başladı. Yıkım esnasında sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, sokak giriş ve çıkışları tamamen kapatıldı.

"Fark etmeseydim duvarın altında kalacaktım"

Son anda enkazın altında kalmaktan kurtulan işçi Yasin Şen, "Ben binanın arka tarafında oturuyordum bir anda deprem oluyor gibi sesler gelmeye başladı ve her yer toz duman oldu. Benim de üstüm başım hep toz oldu. Her şey yerle bir olmuştu. Dükkanda 2 kişi vardı son anda çıkmışlar galiba ben de arka tarafta oturuyordum ve yaslandığım duvar taş gelmesine rağmen çökmedi eğer çökseydi ben de duvarın altında kalacaktım. Yan taraftaki inşaatın önlemsizliğinden olduğu söyleniyor ama inanın şu anda daha fazla konuşamıyorum" şeklinde konuştu.

Dükkanda çalışan işçi ile polisler arasında gerginlik yaşandı

Çalışmaların yapıldığı esnada çalıştığı işyerinin çevresindeki güvenli bölgeye geçmek istemeyen işyeri çalışanı ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik sonucunda işçi bölgeden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu
Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu
Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu
Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Okul çatısında 3 saatlik eylem
Okul çatısında 3 saatlik eylem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Serdar Ortaç Celil Nalçakan
Spor Marcao Ünal Karaman Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çöken mağazanın enkazının altında kalmaktan son anda kurtulan işçi konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 18:20:34. #1.15#

title