Çöken köprüde mahsur kalan traktör çekiciyle kurtarıldı
Erzurum'un Oltu ilçesinde çöken köprüde mahsur kalan traktör çekici ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde çöken köprüde mahsur kalan traktör çekici ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
İlçenin Nüğücük Mahallesi'nde 25 NJ 353 plakalı traktör ile araziye gitmek isteyen Mustafa Gültekin, tahta köprüden geçtiği esnada çöküntü oluştu.
Çökmenin etkisiyle sağ ön ve arka tekerleri köprüye saplanan traktör yan yattı.
Köprüde mahsur kaldığı traktörden inen Gültekin, çevredekilerden yardım istedi.
Olay yerine gelen iş makineleri ve çekiciler le köprüden kurtarılan traktör, sahibine teslim edildi.
Olayın yetkilere bildirilmesi üzerine köprüde tadilat başlatıldı.