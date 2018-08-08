Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle çöken Cevizdere Köprüsü havadan böyle görüntülendi. Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolundaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü'nde sel nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken köprü havadan böyle görüntülendi.

(İHA)