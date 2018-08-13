Çöken kerpiç evde baba öldü, kızı yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde, tamirat sırasında meydana gelen göçük altında kalan baba ölürken kızı yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde meydana geldi. Kerpiç evin üstüne toprak atan Hacı Gümüştaş daha sonra eve girdi. Toprağın ağırlığına dayanamayan çatı, baba Gümüştaş ve kızı Serap Gümüştaş'ın üzerine çöktü. Evin yıkıldığını gören köylüler elleriyle kazarak baba ve kızı toprak altından çıkardı. Baba, kız olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Gümüştaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Serap Gümüştaş ise ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Gümüştaş'ın vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların çıkarılmasına yardım eden komşusu Mustafa Erdoğan, baba kızın evin çatısındaki odunların altında kaldığını söyledi. Erdoğan "Eski kara yapı bina olduğu gibi üstlerine çökmüş. 2 kişi altında kalmış. Ben sonra yetiştim. Gittiğimde elleriyle kazıp çıkarmaya çalışıyorlardı. Ağaç altından çıkardılar." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.