Son dakika haberi: ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI ADNAN OKTAR OPERASYONUNA BAĞLAYAN 2 KİŞİYE 2 YIL HAPİS İSTEMİ

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da 2018 yılında çöken istinat duvarının sebebini Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar olarak göstererek sosyal medya hesabında paylaşan 2 kişiye "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 2018 yılında çöken istinat duvarının sebebini Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar olarak göstererek sosyal medya hesabında paylaşan 2 kişiye "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in Amasya'da 2018 yılında sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI OPERASYONLARA BAĞLADILAR

PAYLAŞIMLARI KABUL ETTİLER

2 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz şüpheliler iddianameyi kabul eden Suluova Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri