ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün inşaat temeli kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 22 daire boşaltıldı. Çöken duvarın onarılması için çalışma başladı.

Olay dün Darıca Cami Mahallesi Cezmi Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat bölgesinde yaşanan toprak kayması sebebiyle, yan tarafta bulunan sitenin istinat duvarı çöktü. Sitede yaşayanlar büyük bir korku yaşadı. 2 bloktan oluşan ve toplam 22 dairenin bulunduğu site, tedbir amacıyla boşaltıldı. Site sakinleri, geceyi yakınlarının evlerinde ve otellerde geçirdi. Bugün sabah saatlerinde alanda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Site sakinleri ile görüşen inşaat firması yetkililerinin, istinat duvarının onarılacağını söylediği öğrenildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan, dün istinat duvarının çökme anı bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü anlar yer alıyor.