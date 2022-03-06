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Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Demirören Haber Ajansı, Dinçer Akbir - Güncel
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün inşaat temeli kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 22 daire boşaltıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün inşaat temeli kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 22 daire boşaltıldı. Çöken duvarın onarılması için çalışma başladı.

Olay, dün Darıca Cami Mahallesi Cezmi Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat bölgesinde yaşanan toprak kayması sebebiyle, yan tarafta bulunan sitenin istinat duvarı çöktü. Sitede yaşayanlar büyük korku yaşadı. 2 bloktan oluşan ve toplam 22 dairenin bulunduğu site, tedbir amacıyla boşaltıldı. Site sakinleri, geceyi yakınlarının evlerinde ve otellerde geçirdi. İnşaat firması yetkililerinin ise site sakinleri ile görüşerek çöken istinat duvarının onarılacağını söyledikleri öğrenildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

İstinat duvarının çökme anı bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü anlar yer alıyor.


Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

İnşaat, Cami, Güncel, Haberler

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