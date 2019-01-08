Çöken İstinat Duvarı Ulaşımı Aksattı

Çöken İstinat Duvarı Ulaşımı Aksattı

Adana'nın Kozan-Feke ilçeleri kara yolunda çöken istinat duvarı ulaşımı aksattı.

Çöken İstinat Duvarı Ulaşımı Aksattı

Adana'nın Kozan-Feke ilçeleri kara yolunda çöken istinat duvarı ulaşımı aksattı.

Dağılcak mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarı bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle çöktü.

Moloz yığınları düşen kara yolu kısmen trafiğe kapandı.

Jandarma ekiplerinin uyarıları doğrultusunda bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Yolun onarım çalışmasının ardından tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et