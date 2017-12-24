Çöken İstinat Duvarı Okula Zarar Verdi

Zonguldak'ta istinat duvarının çökmesi sonucu bir okulun duvarları zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle TOKİ Evleri Küme Sokaktaki istinat duvarı, kentte etkili olan sağanağın ardından çöktü.



Çökme nedeniyle kopan taş ve kaya parçaları, TOKİ Yenimahalle Ortaokulu'nun duvarına zarar verdi.



Belediye görevlileri, bölgedeki incelemelerin ardından istinat duvarının geçtiği yolu, yaya ve araç trafiğine kapattı.