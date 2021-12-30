Çöken istinat duvarı nedeniyle Demirköy-Kırklareli yolu trafiğe kapatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanağın ardından çöken istinat duvarı yolun kapanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bölgede zaman zaman etkili yağışın ardından, "yol bitti komutanım" mevkisinde istinat duvarı çöktü.

Düşen toprak ve taş parçaları, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye giden Demirköy Belediyesi ile karayolları ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanın çevresine şerit çekerek uyarı levhaları koydu.

İlçe ile kent merkezine ulaşımın sağlandığı yolun açılması için çalışmalar sürüyor.