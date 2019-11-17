Çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis için tören düzenlendi
Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.
17.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:13
Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis için tören düzenlendi