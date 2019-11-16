Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
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Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi

Mühendis Korkut Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü Hastanenin önünde bekleyen kalabalık Hastane Başhekimi Doç. Dr.

16.11.2019 02:23 | Son Güncelleme: 16.11.2019 02:26
Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi

Mühendis Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü

Hastanenin önünde bekleyen kalabalık

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'in açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
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