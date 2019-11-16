Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
Mühendis Korkut Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü Hastanenin önünde bekleyen kalabalık Hastane Başhekimi Doç. Dr.
Mühendis Korkut Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü
Hastanenin önünde bekleyen kalabalık
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'in açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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