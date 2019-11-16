Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı
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Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın sedye ile taşınması GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

16.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:53
Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

İnşaat mühendisi Küçükcan'ın sedye ile taşınması - 'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı
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