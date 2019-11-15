Çöken iskelenin altında kalan mühendis aranıyor

15.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 15.11.2019 23:34

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde de devam edildi.

İlçede dün saat 15.42'de meydana gelen olay sonrası zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düşmesi nedeniyle oluşan enkaz, hummalı çalışmalarla inşaat dışına taşınıyor.

Havanın kararmasıyla beraber bölgeye getirilen seyyar ışık sistemleriyle aydınlatılan alandaki çalışmalarda yaklaşık 30 saat geride kaldı.

Aralarında AFAD, UMKE, inşaat işçisi, AKUT ve kentteki itfaiye personellerinin bulunduğu ekibin yürüttüğü çalışmalarda iş makineleri de kullanılmaya başlandı.

Arama kurtarma köpekleri, termal-kılavuz kameraların da destek verdiği çalışmalar için Adana'dan da takviye ekipler ve arama kurtarma köpeği getirildi.

Bu arada, olay alanında çok sayıda tahta parçası olması nedeniyle arama faaliyetleri için köpeklerin rahat hareket edemediği, ekiplerin yer yer köpekleri kucaklarında taşıdığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Korkut Küçükcan'ın ailesinin de bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA