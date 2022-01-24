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Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöken pazar yeri çatısının çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöken pazar yeri çatısının çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Pazar yerindeki bir iş yerine giren kadının çökme olayından kıl payı kurtulması görüntüye yansıdı.

Gaziantep'te üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığı savaş alanına çeviren çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. Pazar yeri altında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, çökme anını saniye saniye kaydetti. Çökmeden saniyeler önce iş yerine giren bir kadının saniyelerle kar kültesi altında kalmaktan kurtulması görüntülere yansıdı. Görüntüde, kadının iş yerine girmesinden saniyeler sonra çatının çöktüğü ve iş yerinin önündeki arabaları hurdaya çevirdiği, iş yerinin önünün karla ve çöken çatı parçalarıyla kapandığı anlar yer aldı.

(Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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