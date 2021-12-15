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Çöken çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Çöken çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika'nın Tijuana kentindeki bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kadın faciadan son anda kaçmayı başardı.

Meksika'nın Tijuana kentindeki bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kadın faciadan son anda kaçmayı başardı.

Meksika'nın Tijuana kentinde bulunan "Plaza Otay" alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan çökme anında bir kadının enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü. Güvenlik güçleri alışveriş merkezinde bulunan yaklaşık 600 kişiyi tahliye ederken, sivil savunma ekipleri kurtarma çalışmalarında enkaz altında mahsur kalan 4 kişinin kurtardı, yaşlı bir adamın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre çatının şehirde birkaç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle çöktüğü aktarıldı. - MEXİCO CİTY

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