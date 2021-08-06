Çöken binadan saniyelik inanılmaz kurtuluş

Erzurum'da metruk binada çıkan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları yaptıkları sırada büyük bir gürültüyle binanın üst katı çöktü.

Erzurum'da metruk binada çıkan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları yaptıkları sırada büyük bir gürültüyle binanın üst katı çöktü. Çökme sırasında alt katta soğutma çalışması yapan 3 itfaiye eri refleksle son anda binanın altında kalmaktan kurtuldu. Üzerine moloz parçaları düşen bir itfaiye eri hafif şekilde bacağından yaralandı.

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ali Paşa Mahallesi Yeşil Dumlu Hamamı yanında meydana geldi. Hamamın hemen yanında bulunan metruk binada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını söndürdükten sonra binanın alt katında soğutma çalışması yaptıkları sırada eski binanın üst katındaki dış cephe duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. O sırada binanın alt katında çalışma yapan itfaiye ekipleri saniyelik refleksle kendilerini binadan dışarı attı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı sırada binadan gelen 'iyiyiz merak etmeyin' sesleri yüreklere su serpti.

Çökme sırasında bacağına moloz parçaları düşen bir itfaiye eri ise binadan güçlükle kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından metruk binanın etrafına şerit çekilerek olay yerine girişler engellendi.

Öte yandan, yangının metruk binada 1 hafta içerisinde çıkan 3. yangın olduğu öğrenildi. Mahalle halkı gece bina etrafında nöbet tuttuklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı