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Çöken binadan 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çöken binadan 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Çöken binadan 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. AFAD, çöken binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathanenin de bulunduğu öğrenilirken, enkazda 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Çöken binadan 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Çöken binadan 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Çöken binadan 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı

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