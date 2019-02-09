Çöken Binada Hayatını Kaybeden 9 Kişi Son Yolcuğuna Uğurlanıyor
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHAKartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA
Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 9 kişi toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesi 9 kişinin tabutu camiye getirildi.
Kaynak: DHA