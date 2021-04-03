Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol yarın ulaşıma açılacak
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Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol yarın ulaşıma açılacak

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol yarın ulaşıma açılacak

Heyelana bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif oluşturulan yolda yarından itibaren ulaşım sağlanacak.

Heyelana bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif oluşturulan yolda yarından itibaren ulaşım sağlanacak.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif yol oluşturmak için asfaltlama çalışması yürütülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay'ın bölgede Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Servis yolunda asfaltlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, yolun yarın akşam saatlerinde ulaşıma açılacağı kaydedildi.

Jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermezken, İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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