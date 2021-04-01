Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması drone ile görüntülendi
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Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması drone ile görüntülendi

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması drone ile görüntülendi

Heyelana bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif yol oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Heyelana bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif yol oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 6 gün önce heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Heyelan meydana gelen Akçakoca-Düzce kara yolunda, Karayolları ekiplerimiz tarafından servis yolu yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolundaki çalışmalar, drone ile görüntülendi.

Jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermezken, İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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