Çöken ahırın altında kalan katırı itfaiye kurtardı
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Çöken ahırın altında kalan katırı itfaiye kurtardı

Denizli'nin Kale ilçesinde çatısı çöken ahırda enkaz altında kalan katır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

20.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:38
Çöken ahırın altında kalan katırı itfaiye kurtardı

'nin ilçesinde çatısı çöken ahırda enkaz altında kalan katır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Şipal'a ait ahırın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olaya önce Şipal ve çevre sakinleri müdahale etti. Ancak katırın içeride kaldığının anlaşılması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası hayvanı göçük altından çıkardı.


Olayın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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