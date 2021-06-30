Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün akşam saatlerinde bir ağıl inşaatı sırasında meydana gelen çökme sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün akşam saatlerinde bir ağıl inşaatı sırasında meydana gelen çökme sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Olayda 205 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 15'i ise telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Emirdağ ilçesi Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağıl inşaatı çalışması sırasında çayı kısmı bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, 300 yakın küçükbaş hayvan ise göçük altında kaldı. Çevredekilerin yardımı ile yaklaşık 60 hayvan göçüğün hemen ardından çıkarılırken, molozların altında kalan 220 koyun ve kuzuyu kurtarmak içinse İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise adeta zamana karşı yarış verdi. AFAD ekipleri göçüğün altından 205 hayvanı canlı çıkarmayı başarırken, 15'ini ise telef olmuş şekilde ulaştı.

"Kurban Bayramı öncesi ucuz atlattık"

Olayın ardından Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili yetkililerden bilgi alan ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Bilici, meydana gelen göçükte hafif şekilde yaralanan 3 vatandaşın bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi tarafından kurtarıldığını belirterek, göçük altında kalan hayvanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Olay yerinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Bilici, "Kurban Bayramı öncesi ucuz atlattık, hepimize geçmiş olsun. Kaza geçiren vatandaşlarımız bize emanettir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor, sağlık durumları şu an iyi" dedi.

Kaymakam Bilici'ye, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ve yetkililer eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Burak Yılmaz Emre Kocadağ Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:27:31. #1.16#

title