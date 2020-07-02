Çöken 5 katlı binanın çevresindeki 10 bina için yıkım kararı alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çöken 5 katlı binanın çevresindeki 10 bina için yıkım kararı alındı

Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı binada meydana gelen çökmenin ardından çevresindeki riskli 10 eski binada yıkım çalışmalarına başlandı.

02.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:24

Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı binada meydana gelen çökmenin ardından çevresindeki riskli 10 eski binada yıkım çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina dün gece meydana gelen çökmenin çevredeki binalarda inceleme başlattı.

Yürütülen çalışmaların ardından söz konusu binanın bulunduğu alanda bulunan 10 eski yapıda çökme riskinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine burada yaşayan 8 aile tahliye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında tahliyeleri yapılan ailelere kira yardımında bulunulacak.

Ekipler, ailelerin tahliye sonrası yıkılan binanın yanı sıra riskli 10 eski yapıda yıkım çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Suat Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam meydana gelen çökmenin ardından yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki ailelerin tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu ailelere bakanlık koordinasyonunda kira yardımı yapılacağını ifade eden Ata, "Tahliye edilen ailelere ait evlerlerin taşınması konusunda gereken yardım yapılacak. Bu ada içerisinde 10 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Bunaların çoğunda yıkılma riski var. Bakanlığımız ve belediyemizin çalışmaları doğrultusunda çevredeki bazı binaların da yıkılması söz konusu. Üç ayrı oda üzerindeki parsellerdeki riskli yapıları yıkmayı hesaplıyoruz." dedi.

Çöken 5 katlı binanın çevresindeki 10 bina için yıkım kararı alındı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü Haber
İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü Haber
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Malcolm Thomas Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Çöken 5 katlı binanın çevresindeki 10 bina için yıkım kararı alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 20:51:12. #1.15#
title