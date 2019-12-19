Çökek mahallesi'nde taş duvar çalışmaları tamamlandı

19.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:45

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler Defne Çökek Mahallesi'nde iki ayrı noktada taş duvar örme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, ilki 60 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde, ikincisi ise 30 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde olan taş duvar örme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların olası tehlikelerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçti.

Kaynak: Bültenler