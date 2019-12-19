Çökek mahallesi'nde taş duvar çalışmaları tamamlandı
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), tehlike arz eden bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına alacak hizmetlerini sürdürüyor.
19.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:45
HBB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler Defne Çökek Mahallesi'nde iki ayrı noktada taş duvar örme çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, ilki 60 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde, ikincisi ise 30 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde olan taş duvar örme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların olası tehlikelerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçti.
Kaynak: Bültenler