Çokal Barajı'nda Toplu Balık Ölümleri Tedirgin Ediyor

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda binlerce balık ölüsünün kıyıya vurması bölge sakinlerini tedirgin etti. Nedim Özcan, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunede sudaki oksijen miktarının sıfır çıktığını ve balık ölümlerinin bu nedenle yaşandığını söyledi.



Trakya Bölgesi'nin büyük bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda balık ölümleri yaşanıyor. Kıyıya vuran binlerce sazan, kızılkanat ve turna balığı ölüsü bölgede tepki ve şaşkınlık yarattı.



Bölge sakini Ferruh Boz sosyal medyadan duruma tepki göstererek, "Trakya'nın GAP'ı diye adlandırılan, bir ucu Çanakkale Gelibolu'da diğer ucu Tekirdağ Şarköy'de olan, oksijen deposu doğa harikası Çokal Barajı'nda milyonlarca ölü balık var ve yapılan su tahlilleri sıfır oksijen çıkmış. Daha yapımı biteli beş yıl bile olmamış Trakya'nın içme suyunu karşılayacak barajda kirlilikten milyonlarca balık öldü. Bu katliamdır, doğaya ihanettir" dedi.



SUDAKİ OKSİJEN ORANI SIFIR



Nedim Özcan ise Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunede sudaki oksijen miktarının aldıkları sıfır çıktığını ve balık ölümlerinin bu yüzden gerçekleştiğini söyleyerek, "Bölgedeki vatandaşların kıyıya vuran bu balıkları toplama girişimleri var. Elimizden geldiğince biz bu konuda uyarılarda bulunduk. Ancak balıkların neden öldüğü belli değil. Bu balıklar tüketilir ise kötü sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.



Balık ölümlerinin, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce yeniden incelendiği bildirildi.



- Tekirdağ