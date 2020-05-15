ÇOKAB'dan üye belediyelere 30 bin maske desteği Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB), üye belediyelere 30 bin maske desteği sağladı.

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB), üye belediyelere 30 bin maske desteği sağladı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı tüm dünyanın gündemi haline gelen korona virüs (Covid-19) küresel salgını tedbirleri kapsamına üye belediyelere zor günlerde yanlarında olmak, onlara gereken desteği sağlamak amacıyla 30 bin maske yaptırıp imkan dahilinde il ve ilçe ilçe dolaşarak dağıtımını yaptıklarını söyledi. Başkan Taşçı, "Ağrı Belediyesinin destekleriyle 30 bin maske diktirdik dünyadaki ve Türkiye'deki korona virüs (Covid-19) küresel salgını ile ilgili ciddi manada mücadele sergileniyor biz de kendi bölgemizdeki insanlarımızı korumak adına ÇOKAB Belediyeler Birliği olarak 30 bin maske diktirdik. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan maske dikiminde ciddi manada yardımcı oldu kendisine teşekkür ediyorum. Ne kadar maskeli gezersek maske takmaya özen gösterirsek korona virüsle bulaşıcı hastalıklarla bir o kadar iyi bir mücadele etmiş oluruz. Temennimiz en kısa sürede dünya, İslam alemi korona virüsü belasından kurtulmamız. Bunun için de sağlığımızı çok iyi koruyabilmemiz için kurallara çok iyi dikkat etmeliyiz" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise ÇOKAB Belediyeler Birliği Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu korona günlerinde ziyaret maksatları da ÇOKAB olarak yaptırdıkları maskelerden Artvin Belediyemize de belli bir kısmını hibe ediyorlar. Hibe maskeler için Artvin halkı adına teşekkür ediyorum inşallah koronasız günlerde daha çok bir araya geleceğiz. Virüs süreci bitince herkesi Artvin'imize davet edeceğim" dedi.

Artvin'in ilçelerini ve ÇOKAB birliği üye belediyelerini teker teker dolaşarak hibe maskeleri dağıtan Başkan Taşçı'ya ilçe belediye başkanları da teşekkür ederek "Korona virüs günlerinde en çok ihtiyaç duyduğumuz maske desteğinden ötürü teşekkür ederiz" dediler.

Başkan Taşçı, "Üye belediyelerimizin her türlü sıkıntılarında yanlarındayız. Her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA