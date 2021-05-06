Çok zayıf kişiler için 3 adımda sağlıklı kilo alma !

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger konu hakkında bilgiler verdi.

1- Sağlıklı tatlılar tüketin.

Fazla kalori almak için besin değeri olmayan, basit şeker deposu şerbetli tatlıları tüketmeyi bırakın! Elma tatlısı, ayva tatlısı, kabak tatlısı gibi meyve ve sebzelerden hazırlanan vitamin deposu tatlılar; doğal malzemelerle hazırlanmış ev keki; muhallebi, puding, tavukgöğsü gibi sütlü tatlılar besleyici ve yüksek kalorili besinlerdendir. İhtiyacınıza göre günde 1 veya 2 porsiyon olmak üzere ara öğünlerinizde bu besinleri tüketebilirsiniz. Tercih edeceğiniz tatlılarınıza ceviz, badem, fındık, kuru meyveler ilave ederek tüketirseniz enerji alımını arttırmış olursunuz.

2-Taze sıkılmış meyve sularından faydalanın.

Çay, kahve gibi kalori içeriği olmayan içecekler; hazır meşrubatlar gibi sağlık üzerinde bir faydası olmayan içecekler yerine süt, ayran, kefir, taze sıkılmış meyve suyu, ayran, ev yapımı limonata tercih edin. Öğünlerinizde veya ara öğünlerinizde taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirsiniz. Böylece enerji alımınızı arttırmış olursunuz. Örneğin; bir avuç büyüklüğünde (1 porsiyon) meyveyi yiyerek doyabilirsiniz ama; 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu içerek 4-5 porsiyon meyve tüketmiş olursunuz. Tabii ki ara öğünlerinizde taze veya kuru meyveler de olsun.

3- Kuru meyve ve sert kabuklu yemişleri yanınızdan ayırmayın.

Tüketmesi ve taşıması oldukça kolay olan bu besinleri ara öğünlerinizden eksik etmeyin. Bu besinler, faydalı yağ asitlerinden, vitamin ve minerallerden, liften, kanseri önlemekte destek kuvvet olan antioksidanlardan zengin olmaları açısından dikkat çekerler. Badem, ceviz, fıstık, fındık, kaju, antep fıstığı gibi besinler, içerisinde yoğun miktarda faydalı yağlar bulunması ve yüksek miktara da enerji vermeleri ile kilo almak isteyenlerin imdadına yetişir. Bu kuruyemişlerin yanına kuru üzüm, kurutulmuş yaban mersini, kurutulmuş turna yemişi, kuru hurma, kuru incir, kuru kayısı gibi kuru meyveleri de ekleyerek hem daha besleyici hem de daha yüksek enerjili ara öğünler oluşturabilirsiniz. Çekmecenizde, arabanızda, çantanızda, kısaca yanınızdan eksik olmasın.

Kaynak: Bültenler